Paris can wait – en sockrad kvinnlig roadmovie

Filmens titel: Paris can wait

Regissör: Eleanor Coppola

Skådespelare: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin

Genre: Dramakomedi

Betyg: 2 av 5

Den store filmproducenten argumenterar för getter i stället för kameler, getter är billigare som rekvisita. Och det är ännu en kaosartad filminspelning någonstans i världen som måste styras upp på mobilen.

I bakgrunden på hotellrummet i Cannes, plockar hans fru med packningen, hon har gjort det förr ser man, lite humoristiskt bitter, både medveten om sin perifera roll och samtidigt förbi alla stora uppror. Hon är inte ung längre, ett faktum hon bär som ett märke i ansiktet.

Och när hon får lift till Paris med makens franske affärspartner, och tillfälligt avviker från sin tjänst som strumporganisatör och vredesdämpare, blir även det tillsammans med en man som filmen igenom kallar henne min egen ”Créme brulée”. Ja, min egen lilla brynta efterrätt.

Bilresan till Paris fungerar sedan som en egen liten wikipedia-artikel om alla just nu existerande frankofila fördomar om fransmän. Från sexmissbruk till ostfrossa.

Paris can wait är samtidigt något så udda som en kvinnlig roadmovie. Den skulle kunna handla om frigörelse, men i stället för att sova i bilen och släppa taget om de välstrukna blusarna, kryssar det här temporära paret fram genom Frankrike via Guide Michelin-krogar och pittoreska småstadshotell.

Det har sin charm, men det blir lite enformigt när den enda variationen är de olika matnjutargrimaserna.

Eleanor Coppola har tidigare gjort flera dokumentärer bakom stora filminspelningar. Bland annat den Emmy-belönade "Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse (1991) och "The making of Marie Antoinette" (2007).