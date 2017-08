Filmbiografier dominerar biohösten

Vi lever i filmbiografiernas tid, konstaterade Roger Wilson och Nina Asarnoj efter dagens pressträff på Svenska filminstitutet där höstens kommande filmer på bio presenterades. Under hösten får vi se spelfilmer och dokumentärer om kända och folkkära personer som om Björn Borg, Ted Gärdestad, Silvana Imam och Lars Winnerbäck. Samt dokumentären "Superswede: en film om Ronnie Peterson", som redan går att se på biograferna just nu.

Starka varumärken och goda exempel från tidigare framgångar som filmer om Monika Zetterlund, Björn Afzelius och Olof Palme kan tänkas ligga bakom de kommande satsningarna, menar Roger Wilson. Nina Asarnoj konstaterar att Svenska filminstitutets VD Anna Serner kunde skryta om framgångsrika svenska filmer som just nu är röner stora framgångar internationellt, som Ruben Östlunds Guldpalmvinnare "The Square" och Tarik Salehs "The Nile Hilton Incident", som vann pris på Sundancefestivalen. Men även filmen "Borg", om Björn Borgs liv, i regi Janus Metz Pedersen, som öppnar Toronto Filmfestival.

Angående frågan om vilken film som ska få den åtråvärda juldagspremiären i år, står det i nuläget mellan filmen som bygger på TV-serien "Solsidan" och filmatiseringen av Ted Gärdestads liv "Ted - för kärlekens skull". Andra filmer att hålla utkik efter i höst är "All inclusive" av Karin Fahlén och dokumentären om nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj: "Lyobov - Kärlek på ryska" av Staffan Julén. Dessutom håller Roger Wilson fram "Korparna", Jens Assurs filmatisering av Thomas Bannerheds roman, som en intressant film i höstens bioprogram.

Kulturnytt

