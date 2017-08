Rutan: "En påminnelse om att samhället inte fungerar"

Filmens titel syftar på en konstinstallation av Ruben Östlund och Kalle Boman som uppfördes 2015 på torget Flanaden i Värnamo. En nio kvadratmeter stor ruta som ska fungera som en frizon där mänskliga rättigheter råder och där alla måste hjälpa varandra.

Bland det första som hände var att någon slog sönder glaslisten till belysningen, berättar kommunens kulturchef Lars Alkner.

– Men sen har den fått vara ifred. Det har gjorts en del manifestationer där, bland annat några funktionshindrade som demonstrerade mot ett indraget bidrag. Efter dåden i Stockholm placerade människor ljus där. Det har inte funnits någon sådan plats tidigare och det har Rutan blivit.

I dag blev det klart att det verk som uppfördes tillfälligt i Slottskogen i Göteborg under Way out West blir permanent. Kommunerna Vestfossen och Grimstad i Norge har också hakat på idén om en ruta. Initiativtagare i Grimstad var filmregissören Gunhild Enger.

Har Rutan verkligen blivit en frizon där alla behandlas lika?

– Om det har blivit det den utger sig för att vara är jag osäker på, men den har blivit en symbol. En påminnelse om att samhället inte fungerar, säger Gunhild Enger.