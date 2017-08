Tom Cruise flyger igen

Titel: American Made

Regissör: Doug Liman

I rollerna: Tom Cruise

Genre: Action

Betyg: 2 av 5

Det vita dammet ryker i det lilla villakvarteret när gränspolisen tvingar Barry Seal, att landa sitt plan, mitt i ett bostadsområde. I lasten finns kokain. Flera kilo.

Barry Seal flyger otroligt bra och har en flexibel inställning till det moraliska.

Vilket är anledningen till att han en dag blir han uppvaktad av CIA.

Dom ger honom ett snabbt och fint plan mot att han ska ta flygfoton av kommunister och gerillor i djungeln i Central- och Sydamerika.

Det gör han med bravur och får nya hemliga uppdrag.

Knark, Vapen, Makt. Det hade kunnat bli bra.

Men det är inte bara CIA som har koll på den skicklige piloten utan även den ökända knarkkartellen i Colombia med Pablo Escobar som ledare.

Barry Seal finner sig snart i ett kurir-äventyr där han far fram och tillbaka mellan knarkkarteller, Contras och CIA. Och de otvättade pengarna rullar in.

Barry Seal har levt i verkligheten och mellan 1978-86 tjänade han storkovan.

Men det är inte pengajakten som fångar mitt intresse. Istället engagerar bihistorien om maktens dubbelhet. Presidentfrun Nancy Reagan talar mot droger i tv och lanserar sin "Say No" kampanj, samtidigt som vita huset sponsrar Barry Seals vapensmuggling till Contras. Och ser på så vis till att kokainet flödar in i USA.

American Made är berättad med lätt hand. Så lätt hand att jag faktiskt inte riktigt bryr mig om Barry Seal.

Han traskar på genom livet mellan nya barn, kulsprutor, knark och buntar av sedlar. Han hade kunnat haft en glaskupa över huvudet.

Filmen vågar inte stanna upp och bli allvarlig. Den försöker göra Barry Seals liv till nåt action-tokroligt och den berättelsen blir mest ytlig och tillkämpad.