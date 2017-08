Se vad ni fick Taylor Swift att göra

Men även för Taylor Swift är den nya låten "Look what you made me do" redan en kolossal framgång som slagit en massa rekord.

Bland annat spelades den mer än tio miljoner gånger på Spotify i fredags och musikvideon visades mer än 43 miljoner gånger första dygnet efter releasen.

Men det är inte bara siffrorna som är imponerande. I sin nya video så passar nämligen Taylor Swift på att göra upp både med sig själv och sina olika belackare genom åren.

Hör hela samtalet mellan Roger Wilson och Tali da Silva om den omtalade musikvideon i ljudklippet ovan