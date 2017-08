PEN lyfter fram bannlysta kinesiska författare

Temat för konferensen är den nyss avlidne fredspristagaren Liu Xiaobos ord: Malmö "Finding Room for common ground - No Enemies, No hatred"

Tienchi Martin-Liao är ordförande för det oberoende kinesiska PEN Centret som tillsammans med Uiguriska PEN, Tibetanska PEN och Svenska PEN arrangerar en gemensam konferens om yttrandefrihet och föreningsfrihet i Malmö och Lund. Hon är författare, redaktör och översättare och är inte längre tillåten att återvända till Kina.

- Situationen för författare, journalister och advokater är mycket dåligt. Ni känner säkert till den Fredspristagaren Liu Xiaobo från 2010 som dömdes till 11 års fängelse och har suttit i fängelse sedan 2008. Han dog inte i fängslet. När han dog var han på fri fot på grund av medicinska skäl i slutet av juni.

De flesta deltagare bor i Europa, men författaren Murong Xuecun bor fortfarande kvar i Peking.

Han har skrivit för New York Times och the Guardian och flera av hans artiklar kritiserar regimens censur. Just nu skriver han på en film, en tv-serie och sin novell ”2072”och är verksam i Peking.

- Jag har varit konstant rädd i mer än fyra år. Men jag har lärt mig att leva med rädslan.

Jag har ofta fått bilden av att polisen tar mig och för bort mig i handklovar. Men jag sa till mig själv, att så här kan man inte leva - det är inte så man kämpar mot rädslan.

Även den kinesiska författaren Ma Jian deltog på konferensen och han har skrivit flertaliga böcker som blivit förbjudna i Kina. Bland annat romanen "Peking i koma" som skildrar protesterna på Himmelska fridens torg 1989. 2011 förbjöds han av den kinesiska regimen att återvända till Kina och lever numer i London.

Har du varit rädd för att skriva?

- Det är anledning att jag valde England, för i mitt eget land kan jag inte skriva ner mina tankar.

- Det som är viktigt är att våra verk ska läsas av våra egna länder. Bli lästa av våra landsmän. Vårt folk. Resultatet av denna fruktansvärda censur är att våra verk inte kan läsas av våra egna. Utan bara västvärlden.



Hans senaste verk heter "Chinese Dreams" och är en fiktiv novellbok som kommer ut i tyska bokhandeln i vår. Den handlar om att den kinesiska regimen vill programmera om befolknings hjärnor.

Från den ännu inte publicerade boken Chinese Dreams:

”Pappa och mamma. Länge leve den kinesiska drömmen. Sedan slängde han soppan av den kinesiska drömmen till folket. Vissa skrattar, vissa gråter och vissa håller för näsan. Som att någon urinerat på en myrstack.”

Översättning Tienchi Martin-Lao och Moa Skimutis.