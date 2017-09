Nytt filmprojekt ska sprida Malmöbornas kärlek till staden

"Malmö, I Love You" ska bli både internationell storfilm och gräsrotsrörelse. Under onsdagen lanserades projektet som kommer att pågå i 30 månader och som börjar med att samla in positiva berättelser om människor i staden. Tio regissörer kommer sedan att regissera varsitt kapitel i filmen, från varsin stadsdel.

Projektet är en del av ett internationellt nätverk som vid sidan av Malmö pågår i tretton städer runt om i världen bland annat Dehli, Shanghai och Berlin. Sydsvenskan har tidigare rapporterat om att anledningen till att valet föl på just Malmö beror på att David Carlson övertalade Emmanuel Benbihy, initiativtagaren till nätverket, vid en middag i Seoul. Annars hade projektet dragit igång i antingen Stockholm eller Köpenhamn.



I våras fick den amerikanska journalisten Tim Pool stor uppmärksamhet när han besökte Malmö för att rapportera om våldet och oron i staden, en bild som spreds i internationella medier. Han kunde konstatera att den bilden inte riktigt stämde. David Carlson som nu är ansvarig för projektet i Malmö berättade om vad det kan bidra med till bilden av staden.

– Malmö har ju en något så sned eller en tråkig mediebild emellanåt och med "Malmö I Love You" så vill vi bland annat föra fram de positiva sidorna från stan. "Malmö I Love You"-rörelsen kommer att hylla olikheter och jobba hårt för gemenskap. Kan vi föra samman människor i kärleken för staden så tycker jag att vi har kommit fantastiskt långt, säger David Carlson.