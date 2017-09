Kulturkrönikan: Hamlet, Trump och tidens polarisering

I Teater Galeasens Hamlet försöker den unge prinsen förgäves förstå hur världen gick ifrån att vara en plats där det fanns en gemensam tro på, och idé om, moraliska värden, om rätt och fel, till vad den nu blivit.

Det är Hannes Meidal, som också gestaltar Hamlet, som tillsammans med Jens Ohlin skrivit och skapat denna föreställning, vilken visades på scen i våras, hyllades, och som nu blivit film.

En lyckad film – trots att det faktiskt är filmad teater, vilket inte är den lättaste av genrer. Men scenens genomförda sparsmakade färgskala – grått, svart, brunt och det ofta stiliserade skådespeleriet fungerar riktigt, riktigt bra även på det här sättet. Bitvis blir det ännu tydligare och ännu mer skrämmande.

Per Sandberg gör den nye kungen, Claudius, med rosa hår och en sorts uppdriven mimik, oberäknelig och bekant i sitt sätt att bygga retoriken på upprepning och volym. Jo – han är förstås en sorts Trump. En Trump som i sig är någon som framstår som en seriefigur, en fiktiv gestalt, vilket upprepas med variationer, inte minst i amerikanska medier. Själv har jag läst språkligt allt blommigare beskrivningar av honom under hela sommaren i såväl New York Times som the New Yorker, Washington Post och Wall Street Journal. Fascinationen över hans gestalt är lika stor hos skribenterna som Trumps egen avsky inför just dem, inför stora delar av den etablerade journalistkåren.

Men - det är givetvis problematiskt detta, vilket Jenny Nordberg skrev i en krönika i Svenska Dagbladet förra helgen, att olikheterna mellan grupper leder till ett ömsesidigt förakt som bara ökar polariseringen i samhället.

Hennes beskrivning av hur den utbildade amerikanska östkusteliten tillåter sig att tala om de lågutbildade vita – ibland beskrivna som white trash – de som röstat fram clownen Trump, är inte rolig läsning. En högstatusvän till henne har till och med hävdat att det bästa vore om någon sköt presidenten. ”Så mycket för demokrati, statsskick, yttrandefrihet och fria val, alltså” skriver Nordberg.

Och när jag förra veckan såg Riksteaterns chef Måns Lagerlöf presentera teaterns höstprogram, så framhöll han att vi måste förhålla oss till att vi kanske i vår livstid kommer att se slutet för demokratin - och hur de på teatern därför vill gestalta detta – på olika sätt.

Men demokratin var väl ändå fundamentet för vår värld, själva grunden för både framsteg och framtidshopp? fäktar mitt inre jag i protest.

Samtidigt inser jag att i någon mening är det så – hur det än kommer att gå – att vi befinner oss vid ett slut i en fas av historien – den som vi skulle kunna kalla Demokratins era, eller, för att hålla fast lite vid Shakespeare, så här i eftertankens kranka blekhet, till och med kanske Drömmen om demokratin.

En plats jag tror att många av oss aldrig väntat oss att hamna på, men en plats Ohlins och Meidals Hamlet med isande intelligens gestaltar.