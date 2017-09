Taltidningen har tappat en fjärdedel av sina läsare

Att kunna läsa en tidning med ögonen är inte en självklart för alla. Därför erbjuder idag de allra flesta svenska dagstidningar taltidningstjänster, så att den som vill och behöver kan få sin tidning uppläst.

De allra flesta som läser tidningen med öronen istället för ögonen är människor som fått försämrad syn med åldern eller personer, så som Berit Selin, som har en synskada.

– Ja, men jag vill ju hålla mig up to date och veta vad som händer, både i politik, kultur, medicin, ja allting. Det är ju jätteviktigt, säger Berit Selin.



Tidigare så hade redaktionerna egen personal som talade in en sammanfattad version av tidningen på CD-skivor postades till läsarna. Men för tre år sedan gick man helt över till en automatiserad talsyntes som gjorde det möjligt att ladda ner hela tidningens innehåll, direkt när den kom ut, via internet. Och läsa den med hjälp av en taltidningsspelare, på dator eller via en app.

Att taltidningen tappat så många prenumeranter beror inte på att tekniken blivit för krångligt, menar produktionschef Richard Stones på Myndigheten för tillgängliga medier, som är den myndighet som har ansvaret för distribution och teknikutveckling av taltidningen. Det handlar snarare om att få faktiskt vet om att taltidnignen finns och hur den nya tekniken fungerar.



De tidningar som lyckats vända den nedåtgående trenden är framförallt lokaltidningar. Västervikstiningen är den tidning med störst andel taltidningsläsare, jämfört med övriga prenumeranter.

– Vi har jobbat väldigt kontinuerligt, nästan månad för månad, i våra egna kanaler med att nå ut framförallt till familjen. Det kan ju vara någon närstående i form av make eller hustru, eller barnen till mamma eller pappa som blir äldre och får synproblem. De har vi jobbat mot i att kommunicera att det finns ett väldigt bra alternativ, säger Marcus Gyllander, privatmarknadschef för Östgöta media och Västervikstidningen.

Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna, tycker inte att de drygt 100 dagstidningar som har tjänsten marknadsför sin taltidning för lite. Men håller med om att det är svårt att nå ut.

– Jag tycker de marknadsför sig i lika stor, eller snarare större, utsträckning som man marknadsför pappers- och digitalversionerna av sina tidningar. Problemet är bara att få det här att lyfta, för det finns väldigt många som skulle kunna ha glädje av att ta del av tidningen på det här sättet och som förmodligen inte vet om det, säger Per Hultengård.