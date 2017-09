Sista förberedelserna inför Göteborgs internationella konstbiennal

På Röda Sten konsthall pågår ett febrilt arbete med att färdigställa allt inför invigningen. Nav Haq är intendent på "Museum of contemporary art" i Antwerpen och curator för årets GIBCA som har fått namnet "Wheredoiendandyoubegin - on secularity" och just sekularitet är årets tema och Nav Haq menar att mycket handlar om på vilket sätt samhället förhåller sig till religion, vad som kommer till uttryck och vad det är som uppstår i ett sekulariserat samhälle.

– Även om det är väldigt abstrakt för många människor. När du säger sekularitet är inte alltid självklart vad det är. Egentligen så har det en väldigt konkret effekt på vardagslivet och därför kändes det viktigt att rikta sig mot den här typen av system i samhället, säger Nav Haq.

Årets GIBCA är den nionde i ordningen och Röda Sten- och Göteborgs konsthall är huvudarenorna. Rose Borthwick är verksam i Göteborg och är en av de medverkande konstnärerna. Hon håller på att färdigställa sitt verk "In but not off", en videoinstallation där besökaren går in i ett ljust lila rum med kyrklika, tygbeklädda bänkrader. På två skärmar spelas en 22 minuter lång film.

– Jag blev intresserad av och ville utforska moderna trossystem, speciellt de vars idé går ut på att konvertera andra människor och de jag valde att rikta in mig på var Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, även kallade Mormonoerna, säger Rose Borthwick.