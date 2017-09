"The shape of water" vinner Guldlejonet

– Om du är ärlig och gör det du tror på kommer saker och ting att löna sig, sade vinnaren från scen under prisceremonin.

– Som mexikan vill jag tillägna priset till alla mexikanska och latinamerikanska regissörer som drömmer om att göra något liknande men som får höra att det inte går. Det går. Jag tror på liv, kärleken och filmen, fortsatte han.



"The shape of water" är en romantisk fantasyfilm som utspelar sig i ett laboratorium där vaktmästaren Elisa, spelad av Sally Hawkins, hittar ett hemligt experiment som förändrar hennes liv.



Guillermo del Toro har tidigare jobbat med filmer som "Hellboy", "Hobbit: En oväntad resa" och "Pacific rim". Han Oscarsnominerades för filmen "Pans labyrint" från 2006 för bästa manus.



Även skådespelaren Charlotte Rampling prisades under filmfestivalen i Venedig. Hon belönades som bästa kvinnliga skådespelare för sin prestation i "Hannah".

-Jag blir så rörd. Man kan inte föreställa sig hur det är förrän man får det här priset. Italien är min källa för inspiration. Det är tack vare Italien som jag får det här priset, sade hon.



2016 Oscarsnominerades Rampling i kategorin bästa kvinnliga biroll för filmen "45 years".



Marcello Mastroianni-priset, som delas ut till en ung och lovande skådespelare, gick till Charlie Plummer.