The Big Sick: Angelägen romcom om kulturkrockar

Filmens titel: The Big Sick

Regissör: Michael Showalter

Manus: Kumail Nanjiani och Emily V. Gordon

Skådespelare: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter med flera

Genre: Romantisk komedi

Betyg: 3 av 5

Det är lite som i reklamen för det stora möbelvaruhuset. Det är inne med verklighet. Skilsmässor, kaskadkräkningar och skaviga sexuella möten är numera väl etablerade i populärkulturen. Tänk Girls eller Bridesmaids. Slut med livsstilssagor och skridskoåkning i juletid.

Komikern Kumail Nanjiani och den blivande psykologen Emily Gordon möts på krogen efter hans stå upp-show och har sex. På ytplanet är det inget som hindrar dem från att ses igen, men de krånglar och hattar och fegar, sådär som folk gör under den tid i livet när relationstrassel är själva livsinnehållet.

Men för att det ska bli en romantisk komedi krävs motstånd av mer stabilt slag, så Emily blir svårt sjuk. Jättehinder nummer två är att hon är vit amerikan. Det vill säga otänkbar som framtida fru.

Och det riktigt intressanta med The Big Sick är just skildringen av mellanförskapet. Kumail Nanjiani lever i två kulturer, den amerikanska och den pakistanska. Och han hanterar konflikten genom att göra stand up comedy om kulturkrockarna, och går sedan hem till lilla mamma och blir presenterad för ännu en trevlig pakistansk flicka.

Det går att utvinna många komiska poänger ur den flickparad som passerar familjens middagsbord. Men kulfaktorn sjunker när det framgår att familjen på allvar tänker förskjuta honom om han inte lyder. På den andra fronten återfinns den dödssjuka Emilys föräldrar som tycker det är intressant att diskutera 11:e september med en muslim. Hur tänkte ni, ungefär?

I denna krigszon av olika kulturella förväntningar och fördomar uppstår ändå kärlek. Men samtidigt är genrebeteckningen romcom missvisande, för The Big Sick handlar mer om föräldraskapets tyranniska omsorger och den moderna form av kulturell akrobatik som måste utövas när två världar möts. Det gör The Big Sick till en angelägen historia med verklighetsbakgrund, som sagt.