Moodysson gör tv-serie för HBO

Det är komediserien "Gösta" som handlar om en barnpsykolog som får jobb i en liten stad i Småland, och flyttar dit från Stockholm. "Gösta" kommer att spelas in i Småland under 2018 och förväntas få premiär under 2019.

Moodysson slog igenom 1998 med sin långfilmsdebut "Fucking Åmål" och har efter det haft framgångar med filmer som "Tillsammans" och "Lilja 4-ever" men också skrivit böcker.

Tidigare i september presenterades nyheten att författaren Malin Persson Giolitos deckare "Störst av allt" blir den första svenska originalserien som lanseras på Netflix globalt.

Den serien ska produceras av Felix Herngrens produktionsbolag FLX under 2018.