Gammalt laboratorium blir konsthall

Konsthallen Accelerator beräknas öppna 2019. Men innan dess kommer Accelerator ordna tillfälliga utställningar.

I höst visas en installation och ett performanceverk av konstnärsduon Lundahl & Seitl.

Höstens tema är minne och vår förmåga att lagra fakta. Temat har utgångspunkt i laboratoriets historia, berättar Accelerators konstnärliga ledare Richard Julin.

– Just den här hösten så är temat minne. Jag tycker det är viktigt att folk får reda på vad det här gamla laboratoriet är för plats. Var kommer det egentligen ifrån?

Konstnärsduon Lundahl & Seitl visar två verk som båda som berör minnet på olika vis, förklarar Richard Julin.

Det ena verket är en installation i biografform med 2D- och 3D-film som heter "Elegy to the Medium of Film". Installationen handlar om hur vi alla bär på spår av rörlig bild som vi sett och skapat genom våra liv.

Det andra verket tar plats utanför laboratoriet under ett fåtal kvällar och heter "Okänt moln". Molnet går endast att uppleva på en specifik plats under en specifik tid, enligt Christer Lundahl, en av konstnärerna i duon.

Han beskriver "Okänt moln" som ett fenomen.

– Man förstår kanske inte exakt vad det är. Men man förstår att det är en upplevelse som man gör tillsammans med andra på en speciell plats på en viss tid, säger konstnären Christer Lundahl.

För att delta i upplevelsen måste deltagarna först ladda ner mobilappen ”Unknown Cloud Caretaker”.

"Unknown Cloud Caretaker" är en AI-applikation som skapats av konstnärerna Lundahl & Seitl.

Appen ger deltagaren information om var och när det okända molnet passerar härnäst.

Molnet är inte fysiskt - deltagarna kan inte se det. Men gruppen kan tillsammans uppleva det, berättar Christer Lundahl.

– Vid rätt ögonblick, så kommer Caretakern - som är den här applikationen som du laddat ner - meddela dig att molnet är här.

Utgångspunkten för verket är att besökarna noga lyssnar på instruktionerna, samarbetar, och framförallt tillåter sig att tro på berättelsen om molnet.

Lundahl & Seitls verk visas fram till 6 oktober. Konsthallen Accelerator öppnar år 2019.