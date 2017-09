Göteborgsoperan sparar inte på krutet i "Phantom of the Opera"

Titel: The Phantom of the Opera

Musik och text: Andrew Lloyd Webber/Charles Hart

Regi: Tiina Puumalainen

Dirigent: Nick Davies

Medverkande: Fred Johanson, Sofie Asplund, John Martin Bengtsson mfl.

Självständig förförisk helhet med starka skådespelarprestationer

"The Phantom of the Opera" är dramatisk och bombastisk lika väl som den är skir och romantisk och den här uppsättningen som är en samproduktion med Finska Nationaloperan sparar inte på krutet - här finns extra allt.

Ypperliga sångare, spännande scenlösningar, dramatiken understryks av ljus och ljud och en mäktig kör, och av en orkester i topptrim under Nick Davies ledning. Musiken ger associationer till Meatloaf, Mozart, Wagner, amerikansk 40-talsfilm, Puccini och Walt Disney - det händer mycket när Lloyd Webber sammanfogar delar till en självständig, förförisk helhet.

Fred Johansson har en råhet i rösten som passar en fantom. Han är lika övertygande i sin farliga vrede som i sin sorg och vanmakt - en tolkning som inte lämnar någon oberörd. Sofie Asplund som Christine har ett rakryggat ljus i sin gestalt och hennes fantastiskt fina sopran kan verkligen sjunga bort skuggorna, och Raoul, hennes käraste, spelad av John Martin Bengtsson tar upp kampen med fantomen med kraft, värme och böjlighet.

Göteborgsoperans scentekniker får slita hårt i denna uppsättning där det spelas teater i teatern med kulisser som ska visas framifrån och bakifrån och dansare och primadonnor ska in på scenen i sekundsnabba byten - Karolina Andersson gör en magnifik primadonna! - och ett tu tre hänger en död scenmästare i ett av repen, för fantomen har slagit till igen.

Men allt detta bleknar vid nedfärden till underjorden. Där har scenografen Teppo Järvinen använt operahusets alla magiska trick för att få med oss ner i schakten där kylan slår upp från den underjordiska sjön.

Regissören Tiina Puumalainen har fått fram det djupt gripande mitt i ett teatralt kaos. Det är helt enkelt storartat!