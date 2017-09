Lär dig koda av en krigsbild på Bonniers Konsthall

Utställningen titel: Bilden av krig

Konstnär: Internationell samlingsutställning

Curator: Theodor Ringborg

Klassiker som visas: Gerhard Nordströms målning Frukost i det gröna

Pågår: 19 september 2017 - 14 januari 2018

En liten pojke står på en trappavsats och strax nedanför ligger en krypskytt i militärkläder. En inte helt ovanlig krigsbild. Svag och stark. Offer och förövare. Men här står den lilla pojken med nappflaskan i ena handen och är sen helt fokuserad på att kissa med strålen riktad rakt på soldatens hjälm.

Det är en fantastisk bild som jag aldrig kommer att glömma och som kastar om alla hierarkier. Fotot är slutbilden i konstnären Iman Issas film Förslag till krigsmonument i Irak.

Och frågan är - går det att fortsätta leva sitt vanliga liv när de samtida krigsbrotten är så fasansfulla?

Huvudfrågan på Bonniers Konsthall är just vilka bilder som sprids av krig. Om relationerna mellan fotografer, de avbildade och vi som ser bilderna. Curatorn Theodor Ringborgs hopp är att konsten ska förändra den slentrianmässiga konsumtionen av nyhetsbilder. Få oss att bli mer kritiska i vår bildanalys. Kanske även reflektera över den likgiltighet många upplever när ännu en bilbomb passerar som bildsatt rubrik i nyhetsflödet.

Centralt i utställningen hänger en svensk klassiker som just handlar om engagemanget. Eller bristen på det. Gerhard Nordströms målning Utflykt i det gröna från 1970. Det är värt att ta sig hit bara för att få se den. En guldram ringar in en idyllisk picknickscen. Utanför ramen är en bild av Song My massakern i Vietnam inmålad. Och frågan är - går det att fortsätta leva sitt vanliga liv när de samtida krigsbrotten är så fasansfulla?

Lite av den 70-talsandan smittar av sig. Att vi måste bry oss och som besökare får man för en gångs skull bra hjälp med vettiga pedagogiska ingångar. Det behövs för det tar sin tid att sätta sig in i hur storpolitik, varumärkesstrategier och folkrättstribunaler laborerar i den industri som även krigen utgör. En ganska lönsam industri för vissa.

Mari Bastashevski har till exempel lyckats ta sig in i de innersta kretsarna av vapenhandlare. I text och foto öppnar hon upp en dold värld. Hon avlyssnar ett möte om en planerad statskupp i Afrika. Där en svensk före detta minister sägs vara inblandad. Just här hade det ju i och för sig varit ännu mer spännande om verket gått hela vägen och ställt någon till svars.