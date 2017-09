Forskare vill undersöka erotiseringen av den klassiska musiken

Nu har de ansökt om 11 miljoner kronor från vetenskapsrådet för att ta reda på mer om hur klassisk musik förmedlas och framställs i samtida media.

- Det är ju inte jättenytt att man i filmens värld kopplar ihop klassisk musik med sex. Men det är mer explicit nu och det är mer i mainstreamfilmen och i mainstreamkulturen.

Enligt musikvetaren Tobias Pontara på Göteborgs universitet har den klassiska musiken en motstridig och svårdefinierad ställning idag. Å ena sidan ses den av många som otidsenlig och med en åldrande publik. Å andra sidan tycker sig Pontara och hans forskarkolleger se hur den blir allt vanligare inom film och tv, reklam och sociala medier.

Att klassisk musik kopplas samman med sex och populärkultur är något som verkar vara mindre kontroversiellt idag än förr, då genrens status som ren och upphöjd var starkare och mindre ifrågasatt.

- Till exempel i filmen "50 shades of Grey" för några år sedan, där har man en sexscen som ackompanjeras av musik av 1500-talstonsättaren Thomas Tallis som inte hade varit möjligt på riktigt samma sätt längre tillbaka.

De är väldigt lättklädda och det är utmanande bilder

Den amerikanska tv-serien "Mozart in the jungle" med Gael Garcia Bernal i huvudrollen som den excentriske och utsvävande dirigenten för New Yorks filharmoniker, är också ett exempel på hur den klassiska musikens status kan vara på väg att förändras.

Även musikerna själva säljer allt mer på sex, och då framför allt de kvinnliga. Men Pontara tror inte att musikerna är några offer i sammanhanget utan att det rör sig om en medveten strategi.

- Till exempel Yuya Wang som är konsertpianist, Janine Jansen som är violinist eller Anna Netrebka, operasångare. Det handlar om hur skivomslagen ser ut och hur de marknadsförs av skivbolagen, de är väldigt lättklädda och det är utmanande bilder.

Forskningsprojektet de hoppas få genomföra handlar inte bara om en erotisering utan även om en kommersialisering och en politisering av den klassiska musiken. En musik som tidigare ofta setts som mer eller mindre opolitisk.

Det finns personer som tycker att utvecklingen är av godo eftersom det knuffar ner musiken från dess piedestal och gör den mer lättillgänglig. Andra håller inte med. Men det som intresserar Tobias Pontara och hans forskarkolleger är snarare hur bilden av musiken ser ut och hur olika föreställningar om den kan existera samtidigt.

- Vi vill försöka fånga en mer samlad bild av hur den klassiska musiken framställs, och det har man inte gjort tidigare.