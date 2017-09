Vackert vemodigt med Benny Andersson

– Jag hör Benny Andersson på ett sätt som vi aldrig har hört honom förut, som i "Mountain duet" från musikalen Chess.

– På den här skivan får man verkligen höra vilken musikalisk ekletiker han faktiskt är. Han spelar direkt ur minnet 21 låtar som han skrivit själv eller tillsammans med Björn Ulvaeus med flera, och det klingar av alltifrån 1700-talstonsättare Carl Philippe Emmanuel Bach till 1800-talstonsättare som Chopin, Tjajkovskij och Satie in på 1900-talet, och då exempelvis "Thank you for the Music" kommer in i bilden har den blivit till någon slags ragtime.

Den här skivan släpps på den prestigefyllda klassiska etiketten Deutsche grammophone - vad innebär det?

- Det innebär att Benny Andersson har tagit klivet in i musikens finrum, för att på den här etiketten har tidigare bara ytterst få utvalda populärmusikartister fått spela in, som Sting och Elvis Costello.

Betyder det att Benny Andersson kliver fram som konsertpianist?

– Nej, det har han noggrant understrukit, utan idén med skivan har varit att alla låtar ska kunna framföras enbart på piano.

Håller de för det?

- Ja, det tycker jag nog, i det stora hela. I en del fall märker man att det sjungna till exempel inte går att återskapas, men i det stora hela gör Benny Andersson mycket med varje låt. Han broderar, han bryter upp ackord, han rytmiserar i det lilla.

Och det övergripande intrycket - vilket är det?

– Det är att det är som en vackert vemodig självbiografi.

– Skivan är som en självbiografi också när det gäller bilderna i konvolutet. Dessa visar i kronologisk ordning Benny Andersson som liten med stort dragspel, tiden med Hepstars och ABBA, musikaler och samarbeten med större orkestrar till ett jam med Orsa spelmän och ett framträdande med Gustaf Sjökvists kammarkör för ett par år sedan. Ja, Benny Andersson är själva essensen av vad det innebär att vara musikant.