Babak Azarmi är en Third Culture Kid

Några av dem är artisterna Erik Lundin, Cherrie, Adam Tensta och Silvana Imam. Babak Azarmi är redaktör för boken Third Culture Kids men också grundare till kulturkollektivet Trans94 där flera av artisterna i boken ingår.

Third. Culture. Kid. Jag läste upp det högt, om och om igen. Känner du det? Känner du styrkan? År av att vara svag på grund av att vi inte var this nor that. Men nu är vi third culture kids, vi kan vara exakt vad vi vill. Vi är samtiden och framtiden. Enhörningar som hittat en perfekt äng.

När Babak Azarmi läser ur sitt förord till antologin Third Culture Kids, är blicken klar men bestämd. Och det var så han kände sig när han ramlade över begreppet under en sen kväll av slösurfande.

- Jag blev glad, typ. Jag tyckte att själva namnet var ascoolt, det lät som ett skejtarcrew. När jag började läsa tyckte jag att det var intressant men jag ville inte läsa vidare, jag ville "sno" benämningen och skapa egna förutsättningar för den. Jag visste direkt vad det betydde för mig och det var det som var viktigast.

Att vara en third culture kid, för Babak Azarmi, är att vara sig själv. Att slippa passa in i trånga kategorier, ofta behäftade med fördomar. Inte bara svensk, inte bara iranier, inte bara från orten, utan kanske lite av allt - på sitt eget sätt.

Inom musikkollektivet RMH, Respect my hustle, som nu lagts ner och återuppstått i form av Trans94, har diskussionen om identitet pågått länge.

- Adam Tensta skulle släppa en platta och då gjorde vi hans back drop som blev tio meter stor och den föreställde den svenska flaggan men den var svart och vit. Vi började klä oss i punkkläder, vi började studera Umeå-punken. Vi försökte ta någonting från Sverige som vi kunde identifiera oss med vilket var Hardcorescenen i Umeå och koppla samman med vilka vi är, människor som är på jakt efter att hitta sig själva. Så det har varit en resa att hitta till Third Culture Kids.

När Babak Azarmi berättat för människor han känner om begreppet Third Culture Kids så förstår de flesta på en gång vad det betyder. Därför kan det verka konstigt att konceptet varit relativt okänt under så lång tid.

Men också att det varit så svårt för personerna som medverkar i boken Third Culture Kids att känna att de har rätt att skapa sin egen identitet, istället för att leva upp till andras förväntningar.

- Jag tror att vi får så många värdeord satta på oss, så det blir svårt att ta sig ur dem. Så istället slåss man med sig själv och andra för att ta sig ur dem och på det sättet skapas ingenting nytt.

Orden som Babak Azarmi menar är till exempel andra generationens invandrare.

- Jag vet inte ens vad det är för någonting. Och jag gillar inte ordet invandrare, av massa olika skäl. Vi flydde till något bättre och jag tänker inte vara någon som vandrar hela livet.

Mellanförskap är ett annat ord som Babak Azarmi har svårt för.

- Jag vet att jag själv lever i ett mellanförskap men jag försöker att inte tänka på att jag lever i ett mellanförskap. Jag försöker tänka på att jag lever här och nu, jag har blivit en världsmedborgare.

Men också frågan "var kommer du ifrån".

- Norsborg, Västberga, Vällingby. Det är där jag kommer ifrån. Jag har inte varit så mycket i mitt hemland, jag flydde därifrån när jag var tre år så jag kan inte säga att jag kommer ifrån Iran, jag kommer mer ifrån de olika förorterna jag bott i här i Sverige än vad jag gör ifrån Iran egentligen. Men jag bär fortfarande min persiska kultur och mitt arv, men inte allt, precis som jag inte tar allt som är svenskt heller.

Att ofta få frågan "var kommer du ifrån" kan kännas som att bli utpekad som annorlunda. Att aldrig riktigt få lov att höra till.

- När man känner sig annorlunda så tror man alltid att det är fel på en själv. Jag är en kille med skägg, och allt som hänt med terrorister och så gör att jag ibland känner blickar på mig. Jag känner att jag behöver vara snällare, mer ursäktande. Jag får inte chansen att vara mig själv. Jag måste spela någon annan och se till att folk inte är rädda för mig.

Ett av målen med boken är att göra vägen till identitet och självkänsla kortare för andra än vad den var för honom själv. Därför är han också ute på en workshopturné som riktar sig till ungdomar med artisterna Erik Lundin och Cherrie.

- Vad jag har gått igenom för att bilda en identitet, jag vet att det har varit viktigt, men alla behöver inte lägga femton år av sitt liv på att hitta en identitet. Hellre lägga de åren på att skapa någonting.

Personerna som medverkar i antologin Third Culture Kids är artister, dansare, designers eller skådespelare. Men att vara en Third Culture Kid är inte reserverat för den som är kreativ eller för den med rötter i andra länder. Snarare är det ett sätt att se på allas vår framtid, i en globaliserad värld, säger Babak Azarmi.

- Det var det vi pratade med ungdomarna om. Third Culture Kids handlar inte om att splittra samhället, det handlar om att limma ihop det. För alla kommer att bli Third Culture Kids, vare sig de vill eller inte.