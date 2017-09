Evin Ahmad om krockarna som uppstår

Lyssna på hela samtalet från P1 Kultur i ljudklippet.

Boken är en berättelse om en ung kvinnas klassresa från uppväxten i en Stockholmsförort till den finkulturella scenskolan. Och de krockar som uppstår.

– Det som händer är ju att bokjaget plötsligt får syn på sig själva utifrån den andre. Man säger att jaget uppstår i mötet med den andre, den andre människan.

Evin Ahmad medverkade i sin första film som sextonåring när hon spelade rollen som Guzzilago i filmatiseringen av Jonas Hassen Khemiris roman "Ett öga rött". Numera håller hon till på Folkteatern i Göteborg där hon har spelat både Hamlet och Marie Antoinette. Boken ”En dag ska jag bygga ett slott av pengar" är inte renodlat självbiografisk, men speglar ändå många av de erfarenheter som Evin Ahmad själv gjorde när hon började på scenskolan för att utbilda sig till skådespelare.

– Boken handlar ju väldigt mycket om den här unga kvinnan som försöker orientera sig in i den nya världen. En värld med koder, det här finkulturella. Och att det kan finnas en konflikt i det. Vem är jag i allt det här? Vem förväntas jag att vara? Men också faktiskt om att plugga på högskola och universitet. Klassresan handlar ju inte bara om pengar. Det handlar om att bli medveten att kunna sätta ord på saker, behärska ett språk och kunna hantera känslor och så vidare.

Och just vägen in till språket och att erövra det är något som Evin Ahmad utforskar i sin författardebut. För vinsten med utbildningen är inte klassresan i sig, det är just förmågan att formulera sig kring sin situation och sina villkor, menar Evin Ahmad.

– Men den största skillnad är förmodligen att få vara i andra typer av rum. Privilegierade rum. Det är ju en ganska stor skillnad. Och att stressen och oron inte är lika påtagliga. Det är klart att det finns konflikter och stress, men det är inte så här ”åh jag ska bli vräkt” liksom. Det är inte den typen av konflikter.

Känner du dig hemma i de här nya privilegierade rummen?

– Jag vet inte om jag trivs någonstans faktiskt. Jag känner mig ganska ensam på de flesta platserna i min yrkesroll och i min person. Den plats där jag känner mig mest hemma är på scenen.

Evin Ahmads fyra dagar långa releasefest med författarsamtal på Folkteatern i Göteborg pågår till och med lördag. Du hör en längre version av intervjun med Evin Ahmad i P1 Kulturs Bokmässespecial efter klockan tretton idag.