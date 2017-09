Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien

Det var vid sitt sammanträde igår kväll som Svenska Akademien beslöt att välja in teologen och kulturskribenten Jayne Svenungsson på stol nummer nio. Hon efterträder därmed Torgny Lindgren som gick bort i våras.

Jayne Svenungsson är bland annat professor i systematisk teologi vid Lunds universitet. Hon disputerade med avhandlingen "Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi" 2004 och har därefter skrivit såväl forskningsstudier som essäer, bland annat i Svenska Dagbladet.

I höst är hon aktuell med "Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology", en volym om Martin Heideggers svarta häften.

Svenungsson kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.