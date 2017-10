Kulturkrönikan: En septemberlördag med tunga frågor till framtiden

Det är verkligen märkligt att känna hur en stad håller andan, när stämningen i kvarter man är hemtam i förvandlas till nåt dovt.

Igår gick jag omkring i centrala Göteborg en längre stund innan nazistdemonstrationen skulle ha inletts efter veckor av upptrappning i medierna.

Affärsgator och uteserveringar var väsentligt tommare än de normalt borde varit i höstsolen. Mycket folk fanns mest bara vid de stora motdemonstrationerna och avspärrningarna.

Det tumult som sedan följde skriver in sig i samtidshistorien och lär debatteras en lång tid framöver. Och det återstår att se om det som skett de här septemberdagarna kommer påverka lagar och regler, så som tunga politiker indikerat.

När samhällsklimatet blir allt mer polariserat så tycks allt fler konflikter uppstå kring värderingar och i förlängningen hur en demokrati ska fungera. Det finns en logik i att de där konflikterna briserar på öppna samlingsplatser för samhällsdebatt och kultur som Bokmässan, eller för den delen Almedalsveckan i somras. Det är fysiska mötesplatser vars betydelse snarast har växt när offentligheten i övrigt blir mer och mer fragmentariserad.

Och att söka konflikter kan betala sig i uppmärksamhet. Nazister har under tidigare år befunnit sig i utkanten kring både Almedalen och Bokmässan, och upptrappningen under 2017 har åtminstone givit ett massivt genomslag för en liten grupp som Nordiska Motståndsrörelsen.

De här bokmässedagarna ställer många frågor inför framtiden, som sträcker sig bortom själva evenemanget. En konsekvens av NMR:s närvaro tycks ha blivit att turerna kring Bokmässan och högerextrema tidningen Nya Tider bara på några veckor delvis hamnat i skymundan. Åtminstone temporärt.

Möjligen flyttas nu delar av det mediala fokuset från mässan till rättsapparaten, och dess förmåga att hantera extrema politiska rörelsers frihet att uttrycka kontroversiella och antidemokratiska åsikter. Det kan svänga snabbt: Polisen som nyss fick hård kritik för sin hantering av demonstrationstillstånd, hyllas nu för sitt arbete under lördagens oroligheter.

Det är också något som utmärker vår tid. Att stora samhällsbärande institutioner, såväl offentliga som privatägda, utsätts för ett allt hårdare tryck att hantera en ökande politisk polarisering. Det är som en glödande stafettpinne som byter händer i ett race utan tydliga vinnare.

Den här utvecklingen kan nog komma att bli än mer markant, inte minst under det valår vi har framför oss.

Och så återstår naturligtvis att se hur allt som hänt specifikt kommer att påverka Bokmässan, Nordens största kulturevenemang.

Säkerhetsarrangemangen var väsentligt tydligare i år, och ett märkbart besökartapp syntes under lördagen. Men annars var sig utbudet likt, i all sin brokighet av ämnen och teman. Under dagarna hålls tusentals programpunkter, och många fler seminarier och öppna samtal än de flesta människor hinner med att se under ett helt liv.

Det är en av de stora poängerna med evenemang som Bokmässan. Varje enskild människa får en möjlighet att göra offentligheten till sin, söka sina frågor eller helt enkelt bara träffa en författare eller tänkare man gillar.

Alldeles oavsett hur det går för Bokmässan framöver skulle vi nog behöva fler sådana mötesplatser, inte färre.