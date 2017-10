Rockstjärnan Tom Petty är död

Enligt uppgifter till TMZ fördes han till sjukhus på söndagskvällen efter att ha drabbats av hjärtstillestånd, och när han hittades i sitt hem i Malibu var han medvetslös och andades inte.

Han fördes till UCLA Santa Monica Hospital och enligt TMZ vårdades han med livsuppehållande åtgärder.

Rocksångaren slog igenom med Tom Petty and The Heartbreakers redan på 70-talet. Bandet har släppt låtar som "American girl" och "I won't back down". Mellan 1988 och 1990 spelade Petty med bandet Traveling Wilburys. Han har också släppt flera soloalbum.

Nyligen avslutade Tom Petty en stor turné, skriver TMZ.

Tom Petty blev 66 år.