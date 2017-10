Rakt och starkt om liv och död i Ariel Levys nya självbiografiska bok

Titel: När reglerna slutat gälla

Originaltitel: The rules do not apply

Författare: Ariel Levy

Översättare: Anna Lindberg

Av någon anledning tänker jag på uttrycket ”att slita hjärtat ur kroppen” när jag läst färdigt den här boken.

Det är ingen hemlighet vad som är den centrala händelsen i romanen – att hon, som för pennan, förlorar ett barn, sent i graviditeten och att hon gör det ensam på ett hotellrum i Mongoliet, där hon befinner sig på en reportageresa.

"Det är det här, det är det här det handlar om.

Händelsen inträffar efter ungefär två tredjedelar av läsningen, men den är både tydligt förebådad och den har sitt efterskalv. Det är det här, det är det här det handlar om. Fast det skrivna också är ett hennes hela liv så långt. En uppväxt, ett yrkesjag som blir till, ett kärleksliv som utvecklas och stannar vid en viss Lucy.

Kvinnan som skriver, som är Ariel Levy, hon har fyllt 38, hennes partner Lucy (hon avskyr själv uttrycket fru – därför avstår jag också från det) blir alltmer alkoholiserad och den vän som gått med på att bli den biologiske fadern till barnet, han är inte beredd att försöka en gång till.

”Jag vill vara fertil. Jag vill aldrig ta slut.” skriver hon. ”Men döden hämtar oss alla”.

Jag har också förlorat barn och mitt liv har ett före och ett efter de händelserna. Så - jag vill ju ha detta. Gestaltat. Försinnligat i ord. Men jag har, av samma anledning, oerhört stora krav på gestaltningen.

Men jag minns också att inga depressiva lägen nådde mig i sorgen. Att sorgen förändrade mörkret. Och det är där hjärtat kommer in – för på något sätt är det som om sorgen och tomheten istället för att slita ut det, liksom fäster hjärtat i kroppen, verkligen håller det på plats – alla känslor blir starkare, konturerna tydligare.

Och det är det Ariel Levy lyckas skriva fram, med sin raka enkla stil, som ligger nära det långa välskrivna reportaget.

Hon är där, trots allt, hos sig själv.

”När reglerna slutat gälla”.

Hon har kvar sitt hopp, hon har sin nyfikenhet.