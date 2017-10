Flera böcker av Ishiguro på biblioteket i Filipstad

– Fyra stycken har vi inne! säger Jan Fröding.

Han har själv läst både Återstoden av dagen och Never let med go av Kazuo Ishiguro. Och besökarna hittade till hyllan med Ishiguros böcker direkt.

– Jag såg att det fanns fyra böcker så jag tänkte att jag kan få låna en av dem, säger en besökare.

Är det kul att lyssna på vem som får Nobelpriset i litteratur och sedan låna en bok av författaren?

– Ja det börjar bli en vana, skrattar han.