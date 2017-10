Ishighuro går åt i London

På bokhandeln Daunt Books i London gick de flesta av Ishiguros böcker åt direkt när det meddelades att han får Nobelpriset. Det berättar Christian Butcher som står i kassan.

– De senaste tre timmarna har vi i princip sålt slut på i alla fall "Återstoden av dagen" och "Never let me go".

Christian Butchers egen favorit av Ishiguro är "Den otröstade". Han säger att han blev överraskad men mycket glad över att en av hans brittiska favoritförfattare hyllas på det här sättet. Han tror att Ishiguro kommer fortsätta att sälja bra i London under hösten och har redan beställt fler böcker.

Efter tillkännagivandet sade Kazuo Ishighuro till BBC att det är enastående smickrande att få Nobelpriset, och att han skulle bli rörd om han i och med priset kunde bidra med något gott och positivt i en allt mer osäker värld.