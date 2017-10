Radikalt och sorgligt om kriget i Syrien i Samar Yazbeks nya roman

För sex år sedan greps och misshandlades journalisten och författaren Samar Yazbek för sin rapportering om Assadregimens övergrepp och hon lever sedan dess i exil i Paris. Hennes reportageböcker ("Resa in i tomheten" och "A Woman in the Crossfire") om det blodiga inbördeskriget har flerfaldigt prisats. Nu kommer hennes roman "Hon som vandrar" - som också den utspelar sig i det krigsförstörda Syrien - ut på svenska. Sandra Stiskalo har läst.