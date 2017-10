Årets kulturmotioner: Barnkultur och sänkt dansbandsmoms

En tydlig trend bland årets motioner är att många politiker vill satsa på att göra kulturen mer tillgänglig för barn. En annan trend är att flera politiker från C, M och SD vill sänka dansbandsmomsen.

Sammanlagt lämnades 3851 motioner in hösten 2017. Årets motionstid är den sista inför valet nästa år och antalet inskickade motioner har därför varit högre i år än tidigare år. Exakt hur många av motionerna som berör kulturområden är svårt att veta eftersom de ännu inte nått kulturutskottet.

De motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden kan handla om lite vad som helst och höstens kulturmotioner handlar därför om allt ifrån fri entré på museer regionalt och lokalt till visningsersättning för konstnärer, tillgång till litteratur för synskadade och kritik mot radio och- tv avgiften.

Socialdemokraterna lägger fram en väldigt stor kulturbudgetsatsning nu men jag tycker också att det är viktigt att riksdagen lyfter frågan.

En trend som går att se bland motionerna är att många partier vill satsa på att göra kulturen mer tillgänglig för barn. Det som begränsar tillgången till kulturupplevelser är ofta familjens inkomst, sociala faktorer och inte sällan en funktionsvariation, skriver socialdemokraternas riksdagsledamot Eva-Lena Jansson i motionen ”Alla barns rätt till kultur och idrott”.

– Alla barn är ju olika, några behöver hjälp med att komma in i olika kulturlokaler och några har kulturaktiviteter långt ifrån sin bostad. Tillgängligheten ser väldigt olika ut idag. Det är därför jag vill lyfta denna frågan, säger Eva-Lena Jansson, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Ditt parti har regeringsmakten i Sverige, tycker du inte att socialdemokraterna gör tillräckligt för att barn ska ha tillgång till kultur i Sverige?

– Socialdemokraterna lägger fram en väldigt stor kulturbudgetsatsning nu men jag tycker också att det är viktigt att riksdagen lyfter frågan. Jag sitter ju inte i regeringen, jag arbetar som riksdagsledamot.

En annan trend som Kulturnytt upptäckt när vi gått igenom de kulturmotioner som kommit in under 2017 års allmänna motionstid är att flera politiker vill sänka dansbandsmomsen för att få en enhetlig kulturmoms. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Carina Ståhl Herrstedt är en av de politiker som lämnat in en motion om att dansbandsmomsen bör sänkas för att få till en rättvis kulturmoms.

– Går man in och köper en bok eller tittar på en rock-konsert så betalar man en så kallad kulturmoms på 6 procent. Tittar du på en dansbandskonsert är det också 6 procent som gäller om det inte är tänkt att man ska dansa. Då blir momsen helt plötsligt 25 procent. Jag tycker att det är en orimlig särskiljning att man skiljer på det så, säger Carina Ståhl Herrstedt.