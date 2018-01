Kinesisk författargigant ska bryta mark i Europa

Ett av Yongs mest kända verk, den populära serien "Legends of Condor Heroes" skrevs i slutet på 50-talet och har sålt i över 300 miljoner exemplar. Nu ska den lanseras på den engelska marknaden, och den första volymen, "A Hero Born", ska även få en svensk översättning av svenska Anna Holmwood.

– Om man skulle ta in alla piratkopior kan det vara en miljard, säger Anna Holmwood.

"Legends of Condor heroes" är att planerad att komma ut i tolv volymer och hela serien sträcker sig över tre generationer. Handlingen är ett imperium nära kollaps. Första delen av romanen handlar om vänskapen mellan två män, som båda blivit hjältar i kampen mot invasionen av Jin-dynastin.

Deras förbindelse blir så stark att de lovar varandra att deras ofödda barn antingen ska bli syskon eller gifta sig.

Många läsare i Kina har ställt sig frågan varför Jin Jong inte finns översatt i västvärlden och på engelska. Romanen har dock översatts till flera östasiatiska språk.

– Nu i väst känner vi till Kina till bättre. När Jin Jong blev väldigt stor på 70-80-talet så hade vi inte så stor kontakt med Kina, säger Anna Holmwood.

– Jag tror att det har tagit tid för oss i väst att vara redo att ta emot historien och försöka förstå kulturen som står bakom historierna, fortsätter hon.

2015 blev den kinesiska science fiction romanen "The Three-Body Problem" en bestseller i världen. Frågan är nu om "Legend of the Condors heroes" kan fortsätta bryta ny litterär mark i västvärlden.

Anna Gustafsson Chen är även hon översättare och har bland annat översatt flera romaner av nobelpristagaren Mo Yan.

– Den här översättningen kommer liten som en följd av de framgångarna som har varit för kinesisk science fiction. Anledningen att det har varit svårt för kinesisk litteratur att slå sig in på marknaden är att det har varit ganska smal litteratur med tunga ämnen.

Kina blir viktigare och viktigare som land och får en allt större betydelse i väst, menar Anna Gustafsson Chen.

– Man kan tycka att det borde finnas en ökat intresse för kinesisk litteratur. Men om man tittar på, förutom Frankrike, på Västeuropa och Skandinavien så är det fortfarande ett ganska litet intresse, säger Anna Gustafsson Chen.

_________________________________________________________

Och nu har även ett produktionsbolag i Hollywood lagt bud på att göra film på boken. Ett bokförlag i Finland har köpt rättigheter till översättning och Irish Times "Books to look out for 2018" så omnämns Legends of Condor Heroes.

_________________________________________________________