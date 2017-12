Lucka 15: Jullängtan i baktakt

För somliga må det te sig som en paradox men faktum är att julsångerna länge haft en stark ställning inom reggaen.

Kanske handlar det om genrens oräddhet och lekfullhet när det kommer till att låna, kopiera och skruva andras verk överhuvudtaget.

Och om att hitta nya bottnar: som till exempel när Santa Claus is coming - inte "to town", utan "to the ghetto" och där sångjaget "saw mommy kiss a Dreadlocks" - istället för tomten.

Eller som när Bob Marley i den här ska-versionen från 1965 drömmer om en vit jul - not like the ones i used to know, inte nån sådan jul han brukar ha.

Och där blir mötet mellan julen och reggaen allt annat än en paradox, snarare en legering. För är det något reggaen kan förmå, så är det att beskriva just längtan - även om det handlar om något så exotiskt och ouppnåeligt som en vit jul.