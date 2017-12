Salimpour gjorde magdansen till konst

– Hon anses vara den amerikanska magdansens stora matriark, berättar Ülkü Holago, medarbetare på Sveriges Radio som själv studerat för Jamila Salimpour.

– Hon föddes i New York och var verksam större delen av sitt liv i San Francisco. Hon grundlade sin verksamhet under hippieeran, och var en dela av progressiv rörelse av konstnärer och artister.

– Ett av Jamila Salimpours stora bidrag till magdansen är att hon dokumenterade och namngav danssteg som användes av dansarkollegorna på klubbar och tavernor där hon jobbade under 1950-talet och framåt.

– Hon verkade för att höja den artistiska nivån och göra magdansen till en verkligt avancerat konstform, genom att skapa ett format som i västerländska dansstilar. Det arbetet har vidareutvecklats av dottern Suhaila Salimpour som driver en av världens största magdanskolor med elev er från hela världen.

Vad kommer Jamila Salimpour att lämna för arv till dansvärlden?



– Hon fortsatte vara relevant under hela sitt liv. Hennes stil har gett upphov till flera subgenrer inom magdansen, som American Tribal Style och Tribal Fusion. Den show hon skapade med Bal Anat firar 50-årsjubileum 2018 och på senare år har många yngre dansare plockat upp hennes stil och kallar den nu vintage. Vi är en subkultur som håller våra matriarker väldigt högt så hennes arbete kommer att fortsätta spridas, säger Ülkü Holago.