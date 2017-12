Här är årets bästa filmer och tv-serier

Kulturredaktionens filmkritiker Nina Asarnoj, Björn Jansson och Roger Wilson har röstat om vilka filmer de tycker utmärkt sig mest i år.

Kritikerna Julia Skott, skribent på TV-dags, och Malin Krutmeijer korar tillsammans med kulturredaktionens Roger Wilson höstens bästa tv-serier.

Sameblod är kulturredaktionens storfavorit bland de svenska filmerna i år och 120 slag i minuten kniper förstaplatsen bland de utländska filmerna.

Årets bästa svenska film:

1. Sameblod

2. Nile Hilton Incident

3. Silvana - väck mig när ni vaknat

4. The Square

5. Jordgubbslandet

Bubblare: Korparna, Borg, Dröm vidare, I called him Morgan, Måste Gitt

Årets bästa utländska filmer:

1. 120 slag i minuten

2. I am not your negro

3. Moonlight

4. Get out

5. Frantz

6. Lala-land

7. The Killing of a sacred deer

8. Little Wing

9 Prövningen

10 Train to Busan

Bubblare: Kvinnan från Brest, Dunkirk, Calle me by your name, Mother.

Årets bästa tv-serier, enligt Julia Skott:

1. Glow, Netflix.

Kvinnliga brottare. Behöver jag säga mer?

2. Stranger Things, säsong 2, Netflix

Säsong två var ännu mer attackgenremysig. Och obehaglig.

3. The Crown, säsong 2, Netflix

Om man någonsin kan kalla ett kungligt liv för vardag är det där andra säsongen lägger sig.

Årets bästa tv-serier, enligt Malin Krutmeijer:

1. Top of the lake: China Girl, SVT/DVD

I andra säsongen diskuterar Jane Campion en dagspolitisk fråga – surrogatmödraskap. Hon gör det i thrillerform och det blir såklart fängslande och intressant.

2. The Handmaid's Tale, HBO

Väldigt starkt om att leva som kvinna och fortplantningsslav i ett USA som tagits över av kristna fundamentalister.

3. Berlin Station, säsong 2, HBO

Välgjort, rafflande spiondrama med USAs huvudkontor i Berlin i centrum. Andra säsongen kretsar kring högerradikalism och nazism.