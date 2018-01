Årskrönika: Nytt och ovanligt musikal- och operaår

"Carmen" i Uppsala startade katastrofalt.

Men först: Musikalåret har varit gediget bra men utan överraskningar. "Fantomen på operan" i Göteborg och "Spelman på taket" i Malmö har glänst, "The book of mormon" på China i Stockholm är rolig men av det provocerande ryktet syntes inte mycket. Operetten "Glada änkan" på Kungliga operan delade publikhavet. Många hatade Henrik Dorsins bearbetning – andra älskade den vilt skrattande och själv satt jag i mitten och log.

Det roliga är ju att opera på bio numera inte bara är New Yorks Metropolitan-föreställningar över hela Sverige utan vi kan se just "Glada änkan" och den nya svenska operan "Dracula" på samma sätt. Det är verkligen en kulturgärning. Själv såg jag en av de internationellt mest omtalade nutida operatonsättarna dirigera sin egen opera "Mordängeln" direkt från New York. Thomas Ades opera bygger på en Buñuelfilm och är klastrofobisk. P2 har redan sänt den, men den sätts upp i Köpenhamn i mars.

Ett framåtblickande operaår.

2017 var som helhet ett framåtblickande operaår. Förutom den mycket omtalade "Wagner-ringen" på Kungliga operan har uppmärksamheten mest handlat om ovanligt många annorlunda val av operor och flera svenska urpremiärer. På Malmö Opera satte man upp Blomdahls "Aniara" och lyckades få känslighet och skådespel i den här svårspelade nummerrevyn – estetisk tilltalande med sin klara färger.

Där spelade man också Ponchiellis "La gioconda" och Delibes "Lakmé", i Göteborg Bellinis "Norma", i Karlstad gjorde man Martinus "The greek passion", i Umeå Gounods "Faust" – några nedslag.

Om urvalet varit roligt med mycket nytt eller ovanligt har jag sett en hel del trist regi.

De givande urpremiärerna var då Victoria Borisova-Ollas "Dracula" på Kungliga Operan, Paula af Malmborg-Wards "Kärlekskriget" efter Witt-Brattströms roman i Vattnäs utanför Mora och på Vadstena-Akademien gjorde B Tommy Andersson en spirituell version av Oscar Wildes "The importance of being Earnest".

Men om urvalet varit roligt med mycket nytt eller ovanligt har jag sett en hel del trist regi. Mycket "hand ut och stå still vänd mot publiken" i stället för mot medaktörerna.

Det behövde man inte se på Uppsala Stadsteater när man satte upp Bizets "Carmen"!

Det är årets upplevelse – och den började katastrofalt och jag tänkte gå i pausen. Tyska Anna Bergmann inledde under nästan 20 minuter med mimande sångare inuti en glasbur, en krälande Carmen utanför, kaos i ljudet och en textmaskin man inte såg... Men sedan.

De fem huvudrollerna, också de som egentligen inte har så mycket att sjunga och oftast brukar vara rätt anonyma, blev personligheter. Dessutom gjordes Carmen av Frida Österberg som är både opera- och skådespelarutbildad och Don José av Thomas Volle – också en sångare som kan agera.

Det var bara sex musiker som spelade opera, kabaré, lite rock och teatermusik plus ambient. Och när Carmen och Don José har sin stora uppgörelse använder sig regissören av en schablon och gör den till stor teater. Man kastar tallrikar på varandra och i golvet under många minuter och det går en assistent och förser Carmen med fler och fler tallrikar samtidigt som de sjunger perfekt. Musikteaterdramatik.

Opera i P2 sände B Tommy Anderssons "The importance of being Earnest" den 16 december och den finns för efterlyssning på webben 30 dagar efter det.