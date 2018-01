Årskrönika musik: Vittnesmålens soundtrack

2017 var året då First Aid Kit fick nog.

Det var de inte ensamma om.

Musikåret präglades av mycket, men kanske framför allt av protest. Från Kendrick Lamars "DNA" och Father John Mistys satir till Reins samhällskritik och Tove Los långfinger till den manliga blicken. Mot polisvåld och presidenter, terror och trakasserier.

De lät sin fasad av hemtrevlig vemodig americana rämna.

När den svenska duon First Aid Kit släppte singeln "You are the problem here" på internationella kvinnodagen i mars i år kunde de nog inte ana hur skriande aktuell låten skulle komma att bli, bara något halvår senare, när #metoo och dess vittnesmål, upprop och, inte minst, strävan efter att placera skulden där den hör hemma till slut briserade.

Men de anade att det var akut, så pass akut att de lät sin fasad av hemtrevlig vemodig americana rämna, om än bara för en stund.

Nu är frågan hur lång stunden blir.

För just som First Aid Kit inte är de enda artisterna som har fått nog så är de inte heller de första.

I år är det tio år sedan Säkert lovade att "det var aldrig ditt fel" på uppgörelsen "Allt som är ditt".

Jag tänker, ganska ofta, på Rihannas 00-tal.

Och jag tänker på TLC:s "His story", som redan 1992 satte fingret på hur förövaren ges tolkningsföreträde; på Tori Amos "Me and my gun", på Bikini Kills "Liar". Jag tänker, ganska ofta, på Rihannas 00-tal.

Men så tänker jag också på Kesha, som i somras lade tuggummipopbagaget åt sidan för att på låten "Praying" vända sig direkt till sin förövare. Den är på god väg att bli hennes mest spelade låt, och kanske säger det något om berättelser som inte längre viftas bort.

Ja, flera låtar från i år skulle kunna fungera som ett de många vittnesmålens soundtrack. En personlig favorit är Brooklynbandet Big Thiefs "Coma" – en spröd men rättfram tröst.

Kesha vänder sig direkt till sin förövare.

En annan är "This country" från Fever Rays comebackalbum "Plunge", en stilla önskan i hård skrud om att få bestämma över sin egen kropp.

Men få av låtarna är så kraftfulla som First Aid Kits "You are the problem here", som i all sin enkelhet fångar såväl frustration och ilska som förändringsvilja – en vilja som jag tror att vi kommer att få se mer av musikåret 2018.