Veckans ord: Flyktbeteende

När svältande isbjörnar hasar omkring på smältande isar reagerar delar av mänskligheten med flyktbeteende. I väntan på att allt ska skita sig på den blågröna planeten, riktar de helt enkelt blickarna mot Mars.

2030 ska vi ha skickat människor till Mars, sa president Obama förra hösten, och inte bara för att besöka planeten utan för att stanna. President Trump vill också satsa på en Mars-resa, även om han verkar vilja ta vägen om månen först.

Och bilmiljardären Elon Musk satsar enorma summor på att utveckla rymdraketer och annan infrastruktur så att Mars ska kunna bli ett nytt permanent hem åt människan.

Drömmen om Mars har varit konstant genom århundradena, men ideologin som hållit den vid liv har skiftat. Från kommunismens arbetare som får en fristad på planeten, till vetenskapens pionjärtänkande och kapitalistismens eviga tillväxt.

Numera handlar det allt mer om nödvändighet: en möjlig flyktväg om vi snart måste lämna jorden. Det är inte längre marsianerna som kommer för att kolonisera oss, det är vi som är interplanetära flyktingar som söker ett nytt hem.

I dramadokumentärserien Mars från förra året får vi följa en grupp människor från olika länder som ska bana väg för en större koloni. Serien är gjord av National Geographic, och hamrar in budskapet att mänskligheten måste till Mars. Det är bara en av fler filmskildringar om den röda planeten som kommit de senaste två åren.

Men flyktbeteenden kostar på. Och är ofta irrationella. Som att plöja ner pengar i att skapa dugliga livsförhållanden på en fientlig planet, istället för att lägga samma resurser på att sluta vara fientlig mot den livsdugliga planet som finns till buds.

Om flyktbeteendet trots allt känns som ett bättre alternativ, betänk vad som väntar på Mars: ett svagare skelett, permafrost, strålningsskador och en bostad i någon av de undermarsianska gångar som lavaströmmarna karvat ut.

För inte heller en interplanetär flykting har råd att vara bortskämd.

Aktuell film och tv om Mars:

The Martian, film (2015)

Mars, tv-serie på bland annat Netflix (2016)

The Mars generation, dokumentär Netflix (2017)

The Space between us, film (2017)

Life, film (2017)