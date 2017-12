Många årsbästalistor för svenska "I called him Morgan"

För medan The Square har vunnit europeiska filmpriser är svenske Kasper Collins dokumentär "I Called him Morgan" en favorit när de amerikanska tidningarna listar årets bästa filmer.

Såväl The New York Times, som The New Yorker, The Esquire som Time, listar filmen om kärleksrelationen mellan jazzmusikern Lee Morgan och hans fru som en av årets bästa, antingen som bubblare eller på en topplisteplats.

Filmen går också att se på SVT Play från och med julafton.