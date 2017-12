Falkholts penismålning i New York målades över

På julafton målade Carolina Falkholt en stor, erigerad penis på en husfasad i stadsdelen Lower East Side i New York. Hon fick uppdraget av konstnärsfonden The new allen, som drivs av chefen för en restaurang i närheten av husväggen, enligt The Guardian.

Men alla i området var inte lika förtjusta i jättepenisen. Efter att grannar klagat målades den över på onsdagen, på order av hyresvärden. Carolina Falkholt själv tycker dock inte att människor borde ha blivit obekväma av verket.

– För att parafrasera Judith Bernstein, om en snopp kan komma in i en kvinna kan den sättas på en vägg också, säger hon till The Guardian.

På en husfasad några kvarter från penismålningen har Carolina Falkholt målat en mer abstrakt vagina som fortfarande finns kvar. Hennes verk handlar ofta om kön och identitet, och vill väcka diskussion, även om de målas över.

– Konst är ett av få utrymmen som är kvar där svåra ämnen kan diskuteras, eftersom konst kan översätta och förvandla språk i vilken riktning som helst, säger hon till The Guardian.