Oro över hur den brittiska konstmarknaden kommer att påverkas av Brexit.

Ännu är det mycket som är oklart vad som kommer hända och hur marknaden kommer att förändras när man längre inte är med i EU.

Den brittiska konstmarknaden är den näst största i världen och står för 20 procent av världsmarknaden. Årligen handlas det konst i Storbritannien för ungefär 9 miljarder pund, motsvarande nästan 100 miljarder kronor.

Johanna Lindfors är konstexpert på Bukowskis i Finland och enligt henne kommer de största förändringarna i och med Brexit att vara förknippad med import och export av konst. Farhågor om ökade kostnader i form av skatter och avgifter och krångligare byråkrati än tidigare.

– Det finns en femprocentig importmoms på alla kulturprodukter, det här är den lägsta importskatten i Europa. Men efter Brexit finns det oro att detta kommer att förändras för att bringa den här skatten med resten av världen till 20 procent, säger Johanna Lindfors.

En annan fråga är "Artist's Resale Right", som är lagstiftad i EU och innebär att vid varje vidareförsäljning av ett konstverk så betalas en avgift till konstnären eller dens efterlevande. Den kan man välja bort efter utträdet.

En annan förändring är vilken typ av konst som kommer att säljas.Tidigare har äldre konstverk av kända konstnärer, så kallade "Old Masters", från andra EU-länder varit givna försäljning i London med tanke på regelverken.

När Storbritannien inte längre är ett EU-land, kan man lika gärna ha försäljningen i andra städer. Det är en tendens som redan går att se.

– Om man tänker på "Old masters"-avdelningar så är det ganska mycket som importeras till Storbritannien från EU-länder, som Italien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Jag tror att "Old masters"-försäljningen kommer att gå till andra städer som Paris eller New York. Det här såg vi redan nu i höstas. När Christie´s sålde Leonardo Da Vincis "Salvator Mundi" i New York, säger Johanna Lindfors.

Enligt Johanna Lindfors så är det troligtvis i slutändan de minde auktionshusen som i och med utträdet från EU kommer att få det tuffast om det blir dyrare och krångligare att importera konst. Eftersom de stora auktionshusen redan har så pass många kunder utanför EU kommer de därför inte att påverkas lika mycket.

– Det finns ju en väldigt stor lokal marknad i England och där agerar en mängd av lokala auktioner, antik eller konsthandlare. Om de kanske försöker hitta konstverk från mellaneuropa till försäljningen i England har de då möjlighet att ta hand om allt det här med importskatter, transportavgifter, tullfrågor? Nu kan det vara så att färre människor väljer att sälja i Storbritannien, säger Johanna Lindfors.