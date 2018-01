Årskrönika TV: Seriefloden svämmar över

När jag gjorde den här årssammanfattningen i fjol så var jag säker. Vi hade nått peak-tv. Alltså någon form av gräns för hur många tv-serier som marknaden kan rymma. Men jag hade fel, och i år är jag inte alls lika säker på om den där maxgränsen snart är nådd. Till stor del beror det på streamingtjänsten Netflix, som under 2017 basunerade att man nu passerat 100 miljoner prenumeranter i världen.

Netflix strategi verkar ju vara att dumpa marknaden genom att dränka oss i tv-serier. Men 2017 var faktiskt året då även Netflix drabbades av en backlash. Efter att ha gjort allting rätt i några år så blev vinjetten "Netflix Original" för en del nästan som en varningssignal. Men trots en del svajiga serier som "Friends from college" och "Gypsy" så lyckade man ändå uträtta en hel del storverk. Som till exempel "Dear White People", en serie om rasism och hyckleri på ett anrikt amerikanskt universitet.

Här i Sverige började Viaplay under året sjösätta de första av de runt 50 tv-serier som den storsatsande kanalen aviserat att man ska producera fram till 2020. Men i år är det väl främst deras olika varianter av hårdkokta polis- och kriminalserier som väckt en del uppmärksamhet, som "Hassel", frontad av Ola Rapace och "Alex" med Dragomir Mrsic.

Viaplay verkar också vara de enda som på allvar kan utmana SVT när det handlar om tv-serier på svenska. Fast ibland så är de två inte ens konkurrenter, utan snarare partners. Som i årets stora mastodontserie, släktsagan "Vår tid är nu", som ju faktiskt är en samproduktion mellan SVT och Viaplay. Först visas den på den ena och sen på den andra kanalen.

SVT har för övrigt stått för den bästa humorhösten kanske någonsin. Från Pk-humorserien "Bauta", till mästerverken från "Grotesco". Med sin musikal om den svenska flyktingpolitiken så lyckades man som ingen annan fånga in både den svenska självbilden och det svenska politiska klimatet. Medan Grotesco-avsnittet "Ladies Night" var ytterst vältajmat, med sin satir över den mansdominerade svenska humorbranschen just när Me too-debatten började ta fart på allvar.

Me too-uppropet fick ju också högst konkreta resultat, som att Kevin Spacey inte längre är välkommen till "House of cards" efter uppgifterna om sexövergrepp och trakasserier. Det är också oklart om Jeffrey Tambor, som spelar huvudrollen i kritikerhyllade "Transparent, får eller vill vara kvar i serien efter de anklagelser om sexuella trakasserier som riktats mot honom. Två serier där manusredaktionerna arbetat övertid för att hitta ett sätt att byta ut sina huvudpersoner inför kommande säsonger. På svenska TV4 lyfte man ut "Äntligen hemma" ur tablån, och raderade programmets sida på sin websida, efter anklagelserna mot Martin Timell.

Årets konstigaste TV? Ja, det priset går nog till David Lynchs uppföljare på 90-talsserien "Twin Peaks". Ett bevis på att nästan allt kan rymmas i en tv-värld där kreatörerna får mer frihet än någonsin tidigare. Och det är svårt att se något verkligt slut på den här guldgrävaråldern för tv-producenter. Det här året fick vi till exempel se nätföretag som Apple och Facebook ta de första stapplande stegen mot att producera egen tv-underhållning. Och någonstans där borta i fjärran så hotar ju Disney med att starta en egen streamingtjänst - den första som på allvar skulle kunna hota giganten Netflix. Så, peak tv, ja det verkar som om vi får skjuta den lite på framtiden.