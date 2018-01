Listerfilmen Jordgubbslandet Guldbaggenominerad

Przemyslaw Sadowski är nominerad för bästa manliga biroll och Julia Kijowska nominerad för bästa kvinnliga biroll. De spelade föräldrar till en av huvudrollsinnehavaren och kommer båda från Polen.

Fick veta av P4

Regissören Wiktor Ericsson, som själv inte kände till nomineringarna förrän vi ringde upp honom, berättar att det känns väldigt roligt.

– De är fantastiska skådespelare. Detta blir ett kvitto för båda att det var värt att jag släpade hit dem för att spela i en liten svensk produktion, säger han.

Räknade med det

Wiktor Ericsson hade räknat med att filmen skulle bli nominerad i någon av kategorierna.

– Samtidigt så är det ett väldigt tajt startfält i år. Nu hoppas jag på att Przemyslaw eller Julia får ta emot en bagge också.

Spelades in 2015

Filmen spelades in på Listerlandet under sommaren 2015 och hade premiär i februari 2017.

Även i kategorin bästa dokumentärfilm återfinns ett blekingskt inslag. Filmen Himlens Mörkrum av Nils Petter Löfstedt är delvis inspelad i Olofström.

Guldbaggegalan sänds den 22 januari från Cirkus i Stockholm och leds av Petra Mede.