Stjärnor bjöd in aktivister till galan

Tarana Burke, som grundade metoo-rörelsen 2006, är en av gästerna. Hon ska gå tillsammans med Michelle Williams, känd från bland annat "Blue Valentine", "My week with Marilyn" och tv-serien "Dawson's creek".



Tidningen skriver att kvinnorna blev inspirerade av Time's up. Det var för runt en vecka sedan då över 300 framstående kvinnor inom den amerikanska nöjesbranschen samlades i uppropet Time's up som vill sätta stopp för ojämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser världen över.



Det har också tidigare rapporterats att flera kvinnliga skådespelare ska bära svart klädsel under nattens gala för att protestera mot de sexuella trakasserier och övergrepp som skakat Hollywood under hösten.