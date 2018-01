Skarsgård vann Golden Globe

Skarsgård får priset för sin tolkning av Perry Wright i tv-serien.



Skarsgård fick priset i konkurrens med bland andra Christian Slater och David Harbour.



Det är det andra priset som går till miniserien. Tidigt på kvällen prisades även Nicole Kidman. Hon fick priset för bästa kvinnliga biroll.



"The Square" var nominerad, men det räckte inte hela vägen för Ruben Östlund.



När juryn bakom Golden Globe-galan hade sagt sitt gick priset för bästa utländska film i stället till den tyska filmen "In the fade".