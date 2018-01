Tio saker du inte får missa på Göteborgs filmfestival

För tre år sedan efterlyste jag ett kinesiskt tema på Göteborgs filmfestival. Kul att bli bönhörd.

Saoirse Ronan

En av västerländsk films allra starkast lysande unga skådespelartalanger såg dagens ljus 2007 i filmatiseringen av Ian McEwans roman "Försoning". I år har hon verkligen slagit igenom som vuxen skådespelare. På Göteborgs filmfestival är hon dubbelt aktuell, dels i Greta Gerwigs film "Lady bird", en av årets Oscarsfavoriter, dels i en annan McEwan-filmatisering: "På Chesil beach".

Kina

För tre år sedan efterlyste jag ett kinesiskt tema på Göteborgs filmfestival. Kul att bli bönhörd, i år visas 17 kinesiska filmer och festivalen satsar på ett skräddarsytt program för att visa det nyaste inom kinesisk independentfilm.

I flera av filmerna krockar idealism med materialism, bland annat i dokumentären "In Character", där en regissör sätter skådespelarna i träningsläger för att de ska förstå kommunistiska idéer, som kollektivism. Det blir även seminarium om landet som sedan flera år satsar på att bli en ny filmisk supermakt.

Bergman revisited

Idén om att låta en rad filmare inspireras eller bara förhålla sig till Ingmar Bergman – som ju i år skulle blivit 100 år – i sex kortfilmer är lysande. Några tar fasta på hans teman, andra tar vid där han slutade, ytterligare några, som Liv Strömquist och Jane Magnusson tränger i sin kortfilm "Fettknölen" in under Bergmans hud i form av just en fettknöl, som blir det samvete regissören verkar sakna.

Diskvattenspolitik

För några år sedan visade kortfilmen "Punkt 9: val av andre vice talman" upp svensk vardagspolitik i en nyans gråare än gammalt diskvatten, där politiska drömmar och visioner löses upp. På årets festival verkar det bli olika nyanser av diskvattenspolitik.

Som i kortfilmen "Vi bara lyder", som bygger på Roland Poulsens bok om Arbetsförmedlingen, Sveriges minst omtyckta myndighet. Eller i Cecilia Björks dokumentär "En bra vecka för demokratin" ser vi Almedalsveckan som en lång transportsträcka mellan bufféer och selfies.

Golden dawn girls

Håvard Bustnes är en av de filmare som skapat norsk dokumentärfilms framgångar de senaste åren. Han har bland annat skapat stor debatt genom sin film "Hälsofabriken" (2010), som skildrade effektivitetskraven inom vården.

Denna gången har han fått tillgång till vardagslivet för de tre kvinnor som tog över det nazistiska grekiska partiet Gyllene gryning, när stora delar av ledningen åtalades 2015.

Men med årets filmsektion på temat Nationalism är det verkligen precis tvärtom. Ämnet kunde inte vara mer angeläget.

Armando Iannucci

En av den internationella filmvärldens skarpaste profiler kommer till Göteborg! Armando Iannucci ligger bakom politiska satirer som tv-serierna ”Veep” och ”The Thick of it”, samt filmen ”In the loop”. I festivalaktuella ”The Death of Stalin” söker han nu sig tillbaka i den sovjetiska historien för att ännu en gång berätta om vad politik och makthunger kan göra med oss människor. Missa inte heller masterclassen med Iannucci på festivalen, han brukar vara minst lika elak mot sin egen bransch som han är mot makthavare och politiker.

Nationalism

Ibland kan sektioner och teman på festivaler kännas lite krystade, som att man var tvungna att hitta på en rubrik som kunde rymma alla de där filmerna som man vill visa. Men med årets filmsektion på temat Nationalism är det verkligen precis tvärtom. Ämnet kunde inte vara mer angeläget. Filmer om Polen, Finland, Iran och Storbritannien finns förstås med. Men också Stefan Jarls nya drama ”Innan vintern kommer” – om ett ockuperat Sverige, och John W Brunius stumfilm ”Karl XII” från 1925.

Svensktoppen

Och på tal om nationalism – vilken laguppställning med svenska talanger som årets festival bjuder på. Gamla favoriter som Gabriella Pichler, som inviger festivalen med "Amatörer", Jesper Ganslandt och Lisa Langseth visar sina nya filmer på festivalen. Samtidigt som lovande kortfilmare som Milad Alami och Fanni Metelius kommer till Göteborg med sina debutlångfilmer.

Midnattsmassakern

Man blir ändå lite positivt överraskad när Göteborgs filmfestival försöker sig på att ge genrefilmen lite mer kärlek i programmet. Förutom midnattsvisningar på Capitol på helgnätter så finns även plats för bloddrypande intriger på andra ställen i programmet. Själv är jag framför allt nyfiken på det lesbiska varulvsdramat ”Good Manners” från Brasilien.

Sebastián Lelio

Efter filmer som ”Gloria” och ”En fantastisk kvinna” så har den chilenske regissören Sebastián Lelio nu tagit steget ut i den internationella filmvärlden. ”Disobedience”, som är hans första engelskspråkiga film, utspelas bland ortodoxa judar i London. Rachel Weisz och Rachel McAdams spelar de två barndomsvännerna som återförenas på en begravning, ett möte som väcker upp en massa undantryckta minnen och känslor. Bonusfakta: Lelio arbetar också med en remake på sin egen film Gloria, med Julianne Moore i huvudrollen.