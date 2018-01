Ingen Bafta-nominering till "The square"

"The Square" var nominerad till en Golden Globe, den är Sveriges Oscarsbidrag och tog hem flera priser vid den europeiska filmgalan i slutet av förra året.

De som tävlar i den kategorin är i stället franska "Elle", kambodiansk/amerikanska "First they killed my father", sydkoreanska "Ah-ga-ssi", ryska "Nelyubov" och iranska "The salesman".



I kategorin bästa film tävlar bland andra nyblivna Golden Globe-vinnarna "The shape of water" och "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Den senare är även nominerad i kategorin bästa brittiska film tillsammans med bland andra "Darkest hour", "The death of Stalin" och Paddington 2".