Oväntat uppsving för tidigare "Fire and fury"-bok

Michael Wolffs bok "Fire and fury" om Donald Trumps första år som president säljer i stora upplagor. Nu har det fått oväntade konsekvenser.

Den kanadensiska professorn Randall Hansens bok, som också heter "Fire and fury", har undertiteln "the allied bombing of germany 1942-1945" och handlar alltså om de allierades flygbombningar av Tyskland under andra världskriget.

Han berättar för Huffington Post att boken börjat bleknat på hyllorna efter tio års tid men att den plötsligt dykt upp på tre bästsäljarlistor. Han säger att det är omöjligt att veta hur många som köpt boken av misstag innan han får sin royaltycheck, men att bara några få missnöjda köpare hört av sig via Twitter.