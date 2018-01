Kommunerna som satsar på kultur

I topp tre på listan över de av landets kommuner som ökat sina kulturkostnader mest ligger värmländska Storfors kommun, där Hans Jildesten (S) är kommunalråd.

– Dels har vi en helt nyrenoverad biograf. Du kan dansa zumba, måla, uttrycka dig i olika konstformer. Sedan har vi skaparverkstäder också, berättar han.

Storfors kommun, som är en av de kommuner som lägger mest pengar på kultur per invånare i hela landet, lägger idag nära 500 kronor mer på kultur per person jämfört med 2014. Bara två kommuner har ökat mer under samma period, Arjeplog och Sorsele.

Du kan dansa zumba, måla, uttrycka dig i olika konstformer...

Enligt kommunalrådet Hans Jildesten har kultur tidigare varit ett underprioriterat politikområde i Storfors. Därför har man, med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vid makten, satsat extra på kulturen och särskilt på kulturskolan sedan förra valet, något som delvis finansierats av de statliga bidrag som kommunen fått för sitt flyktingmottagande.

Och det är en satsning som har stöd över blocken. Enligt Håkan Larsson, centerpartistiskt oppositionsråd i Storfors, bidrog hans parti till att kulturbudgeten blev ännu större.

– Tack vare att vi tyckte att landsbygden skulle få en del av upprustningen så blev det lite mer till kulturen. Det behövs ju inte mycket i en liten kommun för att det ska öka ganska drastiskt, säger han.

Men vad är det egentligen som får en kommun att välja att satsa extra på kultur?

Enligt Louise Andersson, kulturpolitisk expert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kan flera förklaringar ligga bakom.

– Det kan ju bero på ideologiska överväganden, alltså politiska ambitioner som man har i en viss kommun, men det kan också handla om vilka förutsättningar man har i kommunen. Var ligger man i landet, hur långt har man till större städer, är man själv en stor stad, flyttar folk till kommunen eller från kommunen?

Vad är goda förutsättningar för att en kommun ska satsa på kultur?

– Det ena är såklart att det finns politiska mål och en god samverkan, dels lokalt mellan kommunens företrädare, organisationer och föreningar, men också att den nationella nivån stödjer kommunernas arbete genom att utgå ifrån att det är olika förutsättningar på olika platser i landet.

Det handlar om vilka förutsättningar man har i kommunen.

I Storfors kommer kulturbudgeten inte att öka igen på ett tag. Hans Jildestens förhoppning är att området trots det inte trillar av dagordningen.

– Det pratas alldeles för lite om kultur inom politiken över huvud taget, tycker jag. Det är ju en av de där sakerna som gör att människor växer och mår bra, säger han.