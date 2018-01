40 år i soulradions tjänst

Mats Nileskär firar 40 år som radiojournalist i soulens tjänst och gästar Lisa Wall i dagens P1 Kultur.

Du har väntat rätt mycket i ditt arbetsliv?

– Ja, det är ju klassiskt, "The art of hanging around", den som väntar får alltid de riktigt spännande sakerna. Det är ju schysst att jag haft 40 år på mig för vissa av de här intervjuerna har tagit 25-30 år för att få till.

Aretha Franklin, hur länge fick du vänta på att träffa henne?

– 35 år eller något sådant.

Hon är omvittnat svårintervjuad, hur gjorde du?

– Det här var ju intervjun från helvetet. Intervjun som jag verkligen ville gör och ville inte alls göra. Det är Aretha Franklin och det är kinesiska muren typ. Så det var verkligen dubbla känslor när jag satt där i South Field Missagan i baren och väntade på drottningen. Och det var väl så nära nervositet som jag kommit för jag är annars aldrig nervös för att göra en intervju av någon märklig anledning. Men där kände jag att jag hade femton minuter på mig att göra något vettigt av 35 års väntan. Dessutom fick jag ligga på knä på grund av att hon var långsynt.