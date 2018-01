Kulturen får kosta på Tjörn

Mest pengar per invånare satsar Tjörns kommun med 1485 kronor per invånare, i botten ligger Kungälv med hälften så mycket.

Men Johan Holmberg socialdemokratisk ordförande i bildningsutskottet i Kungälv tycker inte att siffrorna ger en rättvisande bild:

– Vi ligger inte i topp som Tjörn, men betydligt bättre än de här siffrorna, säger han.

Kungälv la 729 kronor per invånare på kultur 2016 och det är en liten minskning sen förra valet.

– Men då är till exempel inte teaterverksamheten på Mimers hus eller satsningen med Kulturlab för unga med. Dessutom läggs pengar på Bohus fästning och konsthallen Strandverket som kom med 2017 säger Johan Holmberg som vill satsa mer på barn och unga och utveckla kulturskolan.

Göteborgskommunerna är varken bäst eller sämst i landet, men sju av kommunerna ligger under genomsnittet för Sveriges kommuner som 2016 var 1091 kulturkronor per invånare, enligt Kulturnytt.



Bäst i Göteborgsområdet är Tjörn, med 1485 kronor per invånare. En stor del går till Sundsby Säteri och till Akvarellmuséet i Skärhamn som främst får statliga och regionala pengar men också kommunala, säger Benita Nilsson liberal ordförande för Kultur och fritidsnämnden.



– Vi satsar medvetet på kultur. Det ingå i en strategisk samhällsutveckling som vi tycker ger bra resultat säger hon.

Med kulturgaranti för skolbarn och kulturskola satsas ändå främst barn och unga säger Benita Nilsson som nu hoppas hon på en politisk majoritet för en professionell scen i Skärhamn.