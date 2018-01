Göteborg Baroque tolkar antik berättelse

I det stora pannhuset vid Göteborgs hamninlopp ligger Röda Sten konsthall som en brun tegelbit invid älven. På andra våningen, i en rå industrilokal, med en takhöjd på uppskattningsvis tio meter, pågår repetitionerna inför ensemblen Göteborg Baroques uppsättning av Monteverdis opera "L'orfeo", som bygger på den grekiska Orfeusmyten. I huvudrollen ser vi tenoren Leif Ahrun-Solén som i sin tolkning tar Orpheus in i samtiden.

– Orpheus är en väldigt känd sångare, han är en "star". En hjälte. De andra ser väldigt mycket upp till honom. Från kändisvärlden känner vi igen det här att när en kändis råkar ut för någon fruktansvärd händelse blir det stor uppmärksamhet. Folk gottar sig nästan i det. Så när dödsbudet om Orpheus fru Eurydike når honom står alla paparazzifotograferna runt omkring om honom. Det är inte ett privat ögonblick när han får reda på att hans fru har dött. Det sker i full offentlighet, vilket kan vara svårt att hantera.

Berättelsen om den olycklige Orpheus som träder in i dödsriket för att hämta tillbaka sin älskade Eurydike är i Göteborg Baroques gestaltning en opera om svårigheterna med att ta sig över vatten och in i ett annat land. Landsgränsen på scenen är markerad med en svartgul varningstjep som svävar i luften. Färjkarlen Karon, som görs av den danska sångaren Steffen Bruun Rörvig i den här uppsättningen, är en byråkrat som sitter bakom en skrivmaskin och stämplar papper. Han bestämmer vem som släpps in och inte.

"Det här är en föreställning som handlar mycket om att ta sig till ställen dit man egentligen inte har tillåtelse att gå"

– Det här är en föreställning som handlar mycket om att ta sig till ställen dit man egentligen inte har tillåtelse att gå, säger Leif Ahrun-Solén.

I början av tredje akten ser vi hur Orpehus skrider över floden på vägen mot dödsriket, ledd av Hoppet, i riktning mot gränsstationen.

– Monteverdi var ju en barockkompositör. Och barocken handlade mycket om symmetri. Så i den här operan, med sina fem akter betyder det att den tredje ligger i mitten. Och därmed har Monteverdi bestämt att det mest centrala i operan är det som händer i akt tre när Orpheus ska korsa gränsen mellan det levande riket och dödsriket,

– Och det är en scen som faktiskt är den absolut längsta scenen i operan och det är väldigt intressant att idag när vi pratar mycket om gränsen och när vi pratar mycket om vem som har rätt dokument för att få passera en gräns. Vem har bestämt att bara vissa får komma in och andra inte. Så hittar vi här en opera som är en av de absolut första operorna som skrevs och som har det som sitt centrala tema, säger Leif Ahrun-Solén.

Amanda Flodin är mezzosopran och spelar rollen som Messagiera och hon såg på ett tidigt stadium kopplingarna till nutiden i denna urgamla myt från antikens Grekland.

"Och den som inte kan betala får stanna för evigt i mellan livets och dödens rike."

– Något av det första som jag läst var att Karon är ju den här färjekarlen som kan ta dig över den här floden. Men du måste betala. Och den som inte kan betala får stanna för evigt mellan livets och dödens rike. Det var ju detta som slog an till vår tid här idag. Har man rätt dokument eller dokument kan man få biljett över till andra sidan, säger Leif Ahrun-Solén.

Göteborg Baroques uppsättning av "L'Orfeo" har ambitionen att problematisera snarare än att förenkla. För den som flyr har sällan ett val, konstaterar regissören Per T Bruhne.

– Det har gått upp för mig att det här att han får inte korsa den här gränsen, men han ville egentligen inte vara på andra sidan. Han vill ju bara åka över och hämta sin fru och sen fara tillbaka igen. Det tycker jag är intressant. För om vi tittar på samhället idag antar vi ofta människor som korsar en gräns tror att det är något slags paradis på andra sidan. Och i den här operan är det verkligen inte så. Snarare tvärtom. Han vill bara ha tillbaka henne.Det tycker jag är ett väldigt intressant perspektiv, Per T Bruhne.

– På både sidor om den här gränsen finns det människor som är goda och onda och komplexa och allting. Så att man liksom inte demoniserar någon som är på en annan gräns. Eller glorifierar någon som är på en annan gräns.

På så vis blir det för Leif Ahrun-Solén en angelägen uppgift att göra Orpheus begriplig för publiken.

"Han söker den som han älskar och et kanske är något som vi kan drabbas av alla och kan betänka."

– Orpheus är inte en supersympatisk figur. Han är väldigt ”full of himself”. Och då blir min utmaning som artist att ändå försöka vinna publikens sympati. För är det bara de som har gjort alla rätt, är det bara de som kommer till Sverige och har högsta betyg och som kan bli läkare och yrken som vi eftertraktar som ska få komma hit? Eller är det även personer som inte är fullt ut trevliga som ska få stanna? Det är samma sak med Orpheus. Okej, nu råkar han vara kändis, men han är ju inte känd i Dödsriket, eller det kanske han är - det vet vi ingenting om. Han är inte särskilt trevlig heller. Men han har ju ett mänskligt ärende. Han söker den som han älskar och det kanske är något som vi kan drabbas av alla och kan betänka.

Och vad det gäller Messagiera, som spelas av Amanda Flodin, har hon i Per T Buhres uppsättning fått en lite annan typ av gestalt än vad hon brukar vara.

– Hon omnämns som Eurydikes allra närmsta, ljuva vän. Men det konstiga är att denna ljuva vän inte är med på bröllopet i första akten. Det tyckte jag var konstigt. Då började vi hitta på en egen berättelse där den här ljuva vännen har haft ett förhållande med Eurydike. Vilket gör att hela första akten blir väldigt spännande och det slutar faktiskt med att hon mördar Eurydike, säger Per T Buhre.

– Jag tror att alla människor har känt svartsjuka. Alla har varit arga och till och med känt hat ibland. Alla vill inte erkänna det, men vi har alla de där känslorna inom oss. Så då gäller det att plocka fram det på scenen. Då kan man spela alla möjliga hemska saker som hat och till och med mord ibland, säger Amanda Flodin.