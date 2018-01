First Aid Kit ur askan

Titel: "Ruins"

Artist: First Aid Kit

Genre: Folkpop

Betyg: 4 av 5

För ungefär fyra år sedan tryckte First Aid Kit på stopp-knappen. Att framgångens baksida kommit ikapp, efter genombrott som tonåringar, flera hyllade skivor, internationell karriär och år på oavbruten turné, märktes redan på duons förra album "Stay gold", med textrader som "What if our hard work ends in despair? / What if the long road won't take me there?".

Efter en liten avstickare har vägen nu tagit systrarna Söderberg till "Ruins", ett fjärde album vars titel inte bara för tankarna till den krossade relation som avhandlas i flera av låtarna, utan också till åren som varit.

Ur askan reser sig en pånyttfödd nyfikenhet inför musiken. Förändringarna är små, men de märks. Duon har blandat in fler instrument, försonats med elgitarrer och bytt producent, från Bright Eyes-medlemmen Mike Mogis till My Morning Jacket-producenten Tucker Martine, förmodligen för att han med sitt rockiga förflutna bättre passade systrarnas uttalade ambition att på albumet återskapa en slags rå livekänsla. Och det lyckas de med, till viss del.

Musiken är stundvis något mer oslipad än förut, men varken folkpopkärnan eller de harmoniska americana-melodierna har gett vika. Även om "Ruins" inte når upp till genombrottsalbumet "The lion’s roar", är det First Aid Kits mest nyfikna och textmässigt mest mogna album. Samtidigt är det deras mest spretiga, från super-country på "Postcard" via käck indie på "It's a shame" till de givna gåshudsballaderna. Och däremellan fortsätter de att skina, alltjämt med de där rösterna som tillsammans skapar stordåd.